Движение на серой ветке метро в центре Москвы нарушено из-за человека на пути

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов на серой ветке московского метро увеличены из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в департаменте уточнили, что движение поездов не осуществляется между станциями "Серпуховская" и "Савеловская".

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Замоскворецкой, Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями метро, а также наземным транспортом", - сообщили в дептрансе в 17:54.