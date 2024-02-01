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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Водителя, сбившего семерых на Большой Никитской, будет судить Пресненский суд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следствие МВД завершило расследование дела москвича, который 29 сентября на Mercedes выехал на тротуар на Большой Никитской улице, где пострадали семь пешеходов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Дело передано в Пресненский суд Москвы.

По версии следствия, в момент ДТП водитель был нетрезв и не справился с управлением. Двое из семи пострадавших пешеходов получили тяжелые травмы, среди наиболее тяжело пострадавших была десятилетняя девочка.

По делу было назначено десять судебных экспертиз – медицинские, автотехническая, физико-химическая и психиатрическая.

Водителю вменили нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенное в состоянии опьянения. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

МВД Пресненский суд Москва
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