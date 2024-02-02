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Беспилотные трамваи начнут тестировать в Москве в этом году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Тестирование беспилотных трамваев на нескольких маршрутах в Москве запланировано на этот год, для перехода на беспилотное управление поездами метро понадобится не менее 5-10 лет работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы разрабатываем свою систему управления движением поездами, которая полностью будет построена на российских компонентах и алгоритмах. А начинаем мы работать с беспилотного трамвая, в этом году мы планируем уже в тестовом режиме, но с водителем, запустить движение трамваем по ряду маршрутов", - сказал Ликсутов в эфире "Авторадио".

Говоря о метро, он уточнил, что для перехода "к беспилотному управлению (поездами), я думаю, что реально (потребуется) - это 5-10 лет работы".

Заммэра напомнил, что ранее правительство РФ выделило московскому метро специальный диапазон частот в режиме мобильной связи, в том числе, для того, чтобы в будущем обеспечить беспилотное управление поездами.

метро Москва Максим Ликсутов
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