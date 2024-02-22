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Для метро Москвы хотят разработать поезда с элементами беспилотного управления

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В 2026-2030 годы планируется разработка новой модификации поездов столичного метрополитена с элементами беспилотного управления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-30 гг. планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления", - написал Собянин в своем блоге в четверг.

Мэр напомнил, что скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД "Иволга 4.0" - первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

Дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. "Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления", - подчеркнул Собянин.

"Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро", - добавил мэр.

Сергей Собянин Москва
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