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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Работу наземного транспорта в ряде округов Москвы усовершенствуют с 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Работа наземного транспорта на западе, юго-западе и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде улучшится с 3 февраля, сообщает в субботу телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

"С открытием новых станций метро и МЦД, а также с вводом новых жилых комплексов мы вносим необходимые изменения в работу транспорта. С 3 февраля улучшим маршруты, которые проходят почти в 40 районах столицы. Это обеспечит местным жителям удобный доступ к важным городским объектам и повысит комфорт поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В дептрансе отметили, что автобусы будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦК и МЦД, увеличится количество техники на линии, транспорт начнет ходить чаще. Кроме того, для пассажиров сократится время в пути и ожидания на остановках, появятся удобные пересадки между маршрутами.

В сообщении уточняется, что изменения коснутся 10 маршрутов.

Москва МЦД МЦК
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