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Бесплатный проезд по платным трассам электромобилям продлен в Москве до конца года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проезд по платным федеральным трассам для электромобилей останется бесплатным до конца 2024 года, сообщает в субботу телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

"Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить или арендовать бесконтактный транспондер у "Автодора", предоставив документы на авто с электрическим двигателем", - говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что такие меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшают экологическую обстановку в столице.

Москва Автодор
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