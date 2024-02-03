Бесплатный проезд по платным трассам электромобилям продлен в Москве до конца года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проезд по платным федеральным трассам для электромобилей останется бесплатным до конца 2024 года, сообщает в субботу телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

"Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить или арендовать бесконтактный транспондер у "Автодора", предоставив документы на авто с электрическим двигателем", - говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что такие меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшают экологическую обстановку в столице.