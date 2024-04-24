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"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" с 23 апреля подняла тарифы за проезд по платным дорогам, индексация в среднем составила 8%.

"В среднем стоимость 1 пройденного км по сети дорог госкомпании увеличивается на 8% и в зависимости от дороги останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством", - сказано на сайте компании.

Индексацию компания связала с инфляционным процессом. Доходы от сбора платы за проезд направляются "на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также на возврат привлеченных на создание дорог инвестиций".

По данным "Коммерсанта", на отдельных участках цены выросли на 15-25%. В том числе, на четверть выросла стоимость проезда на участках М-3 в Калужской области. Менее всего индексация затронула трассу М-12: здесь цены выросли максимально на 7% на участке Москва-Электроугли (до 139 рублей), на остальных - в пределах 1-5%. На отрезках М-12 от Мурома, Владимира, Арзамаса до съезда на Иннополис цены даже упали на 0,2-3,6%.

Автодор М-12 Калужская область М-3
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