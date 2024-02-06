Дептранс Москвы из-за снега рекомендует пользоваться городским транспортом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта из-за снега рекомендует для поездок по городу использовать метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

"В городе местами идет снег - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. (...) Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт: метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, интенсивное движение наблюдается по направлению в центр на Дмитровском, Ленинградском и Ярославском шоссе.

Вечером пробки ожидаются на Садовом кольце, ТТК и на проспекте Мира.