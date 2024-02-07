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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Столичный дептранс советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт, который продолжает работать штатно в снежную погоду; на фоне сильного снегопада пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов.

"Снегопад в городе продлится до завтрашнего дня. Рекомендуем сегодня и завтра использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. Городской транспорт работает штатно", - говорится в телеграм-канале департамента.

В связи с погодными условиями автомобилисты едут медленнее со средней скоростью 24 км/ч.

По данным дептранса, интенсивное движение в настоящее время наблюдается на МКАД в районе улицы Молдагуловой, ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Ярославском шоссе.

"Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", - добавили в ведомстве.

По данным сервиса "Яндекс Карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 8 баллов.

Москва
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