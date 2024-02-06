В Китай-городе загорелось здание рядом с ГУМом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве загорелось находящееся на реконструкции четырехэтажное здание по адресу Никольская улица, дом 4, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших у ведомства нет.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар тушат.

Судя по открытым источником, горит здание Шевалдышевского подворья, которое находится рядом с ГУМом. Здание строилось в 70-х годах XIX века путем объединения нескольких хозяйств по заказу купца Сергея Ивановича Алексеева.