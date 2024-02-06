Пожар в здании на реконструкции в центре Москвы потушен
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы в здании, которое находится на реконструкции, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Богоявленскому переулку, перекрытое в связи с возгоранием, восстановлено.
Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания.
Ранее огонь охватил здание на Никольской улице на площади 150 кв. м.