Пожар в здании на реконструкции в центре Москвы потушен

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы в здании, которое находится на реконструкции, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Богоявленскому переулку, перекрытое в связи с возгоранием, восстановлено.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания.

Ранее огонь охватил здание на Никольской улице на площади 150 кв. м.