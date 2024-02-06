Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Пожар в здании на реконструкции в центре Москвы потушен

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы в здании, которое находится на реконструкции, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС во вторник.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по Богоявленскому переулку, перекрытое в связи с возгоранием, восстановлено.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания.

Ранее огонь охватил здание на Никольской улице на площади 150 кв. м.

Москва МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столичная прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции в Москве

Перебои с оплатой банковскими картами наблюдаются в городском транспорте Москвы

Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля

Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля

В Москве в ночь на четверг обещают гололед и ледяной дождь

Московский омбудсмен в 2023 году получила рекордное число обращений

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

В Москве двух подростков арестовали по делу о поджоге релейного шкафа

Весенняя погода продлится в Москве до выходных

Суд в Москве заочно арестовал четверых экс-сотрудников ФБК

Вечерние спектакли в Театре Сатиры отменены из-за произошедшего пожара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });