В РУДН опровергли сообщения о введении карантина в вузе из-за кори

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Информация о том, что в Российском университете дружбы народов (РУДН) был объявлен карантин из-за выявленных случаев кори, не соответствует действительности, сообщила проректор РУДН Елена Апасова.

"Информация о том, что в РУДН объявлен карантин из-за кори, не соответствует действительности. 23 января пришло подтверждение одного случая кори у одного обучающегося", - сообщила Апасова, ее слова привели в пресс-службе вуза во вторник.

Она добавила, что до 8 февраля в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в вузе отменены все массовые мероприятия.

Проректор также сообщила, что 7 и 8 февраля занятия для тех, кто учится в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате. Апасова подчеркнула, что доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел.

В конце января в РУДН сообщали о выявленном случае кори среди студентов. В связи с этим с 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе вуза отменяются или переносятся.

Ранее в СМИ появилась информация, что в РУДН был объявлен карантин из-за случаев кори.