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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Студентам и преподавателям РУДН запретили посещать вуз без прививки от кори

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия после выявления кори у студента РУДН, студентам и преподавателям дано предписание не посещать вуз без прививки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Кроме того, дано предписание о проведении вакцинации среди контактных лиц, не болевших ранее и не имеющих прививок против кори.

В пресс-службе отметили, что диагноз "корь" подтвержден в вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Ранее сообщалось, что в РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе вуза отменяются или переносятся.

РУДН Роспотребнадзор Москва
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