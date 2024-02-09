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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Около 400 человек эвакуированы из горящего дома на севере Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Из горящего шестиэтажного жилого дома на севере Москвы эвакуировали 400 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в пятницу.

"Эвакуировано порядка 400 человек. Для размещения эвакуированных к месту пожара направлены автобусы", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших пока не поступало. В столичном дептрансе сообщили о перекрытии движения по улице Черняховского на время работы оперативных и экстренных служб.

МЧС РФ Москва
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