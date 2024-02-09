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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Оперштаб создан для ликвидации последствий пожара в доме на севере Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты городских служб проводят работы по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского на севере Москвы, восстановительные работы будут идти круглосуточно, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идет обследование помещений. На месте создан оперативный штаб", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

В РоссииПожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидированЧитать подробнее

Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах, добавили в комплексе.

Ранее в столичном депздраве сообщили, что в результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалось, 15 человек размещены в социальных гостиницах.

Пожар на крыше шестиэтажного жилого дома произошел в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Эвакуированы 400 человек.

В столичном ГСУ СК России заявили о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В московской прокуратуре сообщили, что на месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует зампрокурора столицы.

Москва
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