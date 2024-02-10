Городской вокзал "Митьково" МЦД-3 откроется в Москве в 2024 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новый городской вокзал "Митьково" на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) откроется в столице в 2024 году и будет расположен на границе районов Сокольники и Красносельского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идёт остекление турникетного зала", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что со станции "Митьково" МЦД-3 можно будет бесплатно пересесть на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, а также на наземный городской транспорт.

"Митьково" станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК. Вокзал расположен на границе районов Сокольники и Красносельского.