МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

Договоры аренды касались земельных участков, предоставленных под размещение посольства Украины

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили о принятом решении прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

"Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - сказала она.

Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована, говорится в размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с решением о расторжении договоров аренды земельных участков под размещение посольства Украины в России.

В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горсовет украинской столицы разорвал договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет "соответствующие меры" в отношении посольства Украины в Москве.