Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

Договоры аренды касались земельных участков, предоставленных под размещение посольства Украины

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили о принятом решении прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине.

"Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - сказала она.

Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована, говорится в размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с решением о расторжении договоров аренды земельных участков под размещение посольства Украины в России.

В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горсовет украинской столицы разорвал договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет "соответствующие меры" в отношении посольства Украины в Москве.

Киев Мария Захарова Москва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы

Новогодние украшения в Москве оставят до весны

Новогодние украшения в Москве оставят до весны

Оттепель после сильных морозов придет в Москву со следующей недели

Мороз до минус 27 градусов ожидается в предстоящую ночь в Московском регионе

В Москве тестируют светофор, предупреждающий пешеходов о приближении машин

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Жильцы горящего дома на севере Москвы временно размещены в ТЦ

Жильцы горящего дома на севере Москвы временно размещены в ТЦ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });