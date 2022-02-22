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Россия эвакуирует персонал своих посольств и консульств из Украины

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Руководство России приняло решение об эвакуации сотрудников загранучреждений на Украине, эвакуация будет осуществлена в ближайшее время, сообщил МИД России.

В заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, говорится, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове.

"Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - сказано в заявлении.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - отмечается в заявлении МИД.

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