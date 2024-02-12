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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Непогода сохранится в Москве до конца дня

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Москве до конца понедельника, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. В настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

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"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в комплексе.

Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "Утром провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении.

Москва
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