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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В понедельник в Москву придет потепление

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник, 12 февраля, в столице заметно потеплеет: днем синоптики обещают от минус трех до минус одного градуса. Как сообщается на портале мэра Москвы, днем 10 февраля ожидается от -12 до -10 градусов. Существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит от -22 до -20 градусов.

В воскресенье, 11 февраля, синоптики прогнозируют снег — от небольшого до умеренного. Днем будет на два градуса теплее, чем накануне.

В понедельник, 12 февраля, потеплеет: днем температура будет колебаться от-3 до -1 градуса, а ночью — от -8 до -10. Ожидается мокрый снег, а также местами гололед.

Во вторник и среду днем столбики термометров покажут от -6 до -1 градуса. Кроме того, ожидается небольшой снег. В ночь на 14 февраля температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

Москва
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