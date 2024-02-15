Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада; по данным сервиса "Яндекс Карты", пробки на дорогах в Москве оцениваются в восемь баллов.

"В городе идет снегопад - рекомендуем в течение дня использовать для поездок городской транспорт. Интенсивное движение наблюдаем сейчас на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы, Волгоградском проспекте по направлению в центр, Ярославском шоссе по направлению в центр", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Щелковском шоссе по направлению в область и на МКАД в районе улицы Подольских Курсантов.

На движение могут повлиять погодные условия, низкие скорости и мелкие аварии.

"В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время - после 20:00", - добавили в ведомстве.