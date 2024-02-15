В метрополитене Москвы заявили о штатной работе станций рядом с "Известия Hall"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская", которые находятся рядом со зданием "Известий", работают штатно на фоне случившегося пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с работой пожарных расчетов на городской территории закрыты выходы 1, 2. Войти на станции можно через выходы 3-14", - уточнили на предприятии.

В МЧС сообщили, что утром 15 февраля во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади загорелись три неиспользуемых строения. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи кв. метров. Пожарные не дали огню переброситься на само здание "Известий". Информации о пострадавших не поступало. Возгорание локализовано.

На время тушения частично перекрывали движение по Тверской улице в сторону Садового кольца, а также по Большому Путинковскому переулку и Малой Дмитровке.