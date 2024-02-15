Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В метрополитене Москвы заявили о штатной работе станций рядом с "Известия Hall"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве станции метро "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская", которые находятся рядом со зданием "Известий", работают штатно на фоне случившегося пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с работой пожарных расчетов на городской территории закрыты выходы 1, 2. Войти на станции можно через выходы 3-14", - уточнили на предприятии.

В МЧС сообщили, что утром 15 февраля во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади загорелись три неиспользуемых строения. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи кв. метров. Пожарные не дали огню переброситься на само здание "Известий". Информации о пострадавших не поступало. Возгорание локализовано.

На время тушения частично перекрывали движение по Тверской улице в сторону Садового кольца, а также по Большому Путинковскому переулку и Малой Дмитровке.

Известия МЧС Москва Пушкинская площадь Известия Hall Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожарные ликвидировали возгорание во дворе здания "Известия Hall" в Москве

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы

Суд в Москве приговорил гражданина США к 21 году колонии за педофилию

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Прокуратура предостерегла от несогласованной акции в центре Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });