Поправки, дающие ЦБ право ограничивать банкам выдачу ипотеки, приняты в I чтении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов.

Проект закона "О внесении изменения в часть 6 статьи 456 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации" (№531412-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Поправки наделяют Банк России полномочиями по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест. Ожидается, что ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года.

Цель законопроекта - дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями. Ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации.

Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты, а также ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.