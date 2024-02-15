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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В Москве с ночи выпало 12 см снега

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а также 14,5 тыс. единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице, с ночи уже выпало 12 см снега. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

"В уборке города от снега задействованы более 165 тыс. человек, в том числе порядка 17 тыс. сотрудников столичных инженерных компаний, и 14,5 тыс. единиц различной коммунальной техники",- сказал заммэра.

По его словам, городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети. Проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию и противогололедной обработке ключевых магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта и оперативных служб. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей.

Москва
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