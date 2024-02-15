Снегопад в Москве продолжится, но немного ослабеет

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится; высота снега повысится еще на 2-3 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг 15 февраля был сильный снегопад в необычных условиях - высокое давление и низкая температура, которая на 4 градуса ниже нормы.

"Обычно, снегопад с этими условиями не сочетается, потому что для высокого давления и низких температур снегопад не характерен", - добавил ученый.

С 3 часов ночи до 15:00 выпало около 10 мм осадков.

"Это много, и это привело к тому, что уже утром на ряде станций высота снега существенно повысилась. На ВДНХ - на 4 см и сейчас она составляет 54 см. На некоторых других даже на 10 см, потому что снег пушистый. На станциях в Тушине и МГУ сейчас 64 см и не исключено, что завтра к утру высота снега там приблизится к 70 см", - добавил он.

В ночь на пятницу в Москве ожидается от минус 15 до минус 10 градусов, днем будет от минус 9 до минус 5, что на 2-3 градуса ниже нормы.