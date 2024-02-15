Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Снегопад в Москве продолжится, но немного ослабеет

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве снегопад продолжится, но его интенсивность уменьшится; высота снега повысится еще на 2-3 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг 15 февраля был сильный снегопад в необычных условиях - высокое давление и низкая температура, которая на 4 градуса ниже нормы.

"Обычно, снегопад с этими условиями не сочетается, потому что для высокого давления и низких температур снегопад не характерен", - добавил ученый.

С 3 часов ночи до 15:00 выпало около 10 мм осадков.

"Это много, и это привело к тому, что уже утром на ряде станций высота снега существенно повысилась. На ВДНХ - на 4 см и сейчас она составляет 54 см. На некоторых других даже на 10 см, потому что снег пушистый. На станциях в Тушине и МГУ сейчас 64 см и не исключено, что завтра к утру высота снега там приблизится к 70 см", - добавил он.

В ночь на пятницу в Москве ожидается от минус 15 до минус 10 градусов, днем будет от минус 9 до минус 5, что на 2-3 градуса ниже нормы.

Гидрометцентр ВДНХ МГУ Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет рейса Москва - Петербург совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пожарные ликвидировали возгорание во дворе здания "Известия Hall" в Москве

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы

Суд в Москве приговорил гражданина США к 21 году колонии за педофилию

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки

Экс-глава клиники "Медицина 24/7" арестован в Москве по делу о гибели пациентки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });