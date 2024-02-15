Оттепель в выходные в Москве сменится морозами до минус 18

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные в столице ожидается оттепель, которая уже в начале следующей недели сменится морозами до минус 18. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу днем резко меняется ситуация, потому что циклон начинает вытеснять антициклон. И воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, они будут теплые. И в субботу во второй половине дня температура будет повышаться до 0 - минус 2 градусов. Даже на юге области – до плюс 1. В общем, оттепельная погода", - сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега. Температура воздуха в воскресенье – от ноля до минус 5 ночью, днем от минус 1 до плюс 1, по области – до плюс 2. Прогнозируется мокрый снег.

"В понедельник опять очередное "удовольствие". Москва окажется в тылу циклона, центр которого находится на севере, и произойдет значительное понижение температуры – ночью минус 15 - минус 10, во вторник ночью уже до минус 18, а днем минус 6 - минус 5. Опять возвращается зимний режим погоды", - сказал Вильфанд.