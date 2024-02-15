Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Оттепель в выходные в Москве сменится морозами до минус 18

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные в столице ожидается оттепель, которая уже в начале следующей недели сменится морозами до минус 18. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу днем резко меняется ситуация, потому что циклон начинает вытеснять антициклон. И воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, они будут теплые. И в субботу во второй половине дня температура будет повышаться до 0 - минус 2 градусов. Даже на юге области – до плюс 1. В общем, оттепельная погода", - сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега. Температура воздуха в воскресенье – от ноля до минус 5 ночью, днем от минус 1 до плюс 1, по области – до плюс 2. Прогнозируется мокрый снег.

"В понедельник опять очередное "удовольствие". Москва окажется в тылу циклона, центр которого находится на севере, и произойдет значительное понижение температуры – ночью минус 15 - минус 10, во вторник ночью уже до минус 18, а днем минус 6 - минус 5. Опять возвращается зимний режим погоды", - сказал Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снегопад в Москве продолжится, но немного ослабеет

Самолет рейса Москва - Петербург совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пожарные ликвидировали возгорание во дворе здания "Известия Hall" в Москве

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне снегопада

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

Четверо мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в центре Москвы

Суд в Москве приговорил гражданина США к 21 году колонии за педофилию

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве

МИД РФ разорвал договоры аренды с посольством Украины в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });