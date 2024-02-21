Рекорд высоты снежного покрова в Москве был побит 20 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Максимальная высота снежного покрова за всю историю наблюдений - 64 см - была зафиксирована в столице 19-20 февраля, ранее рекорд в 61 см наблюдался более чем 120 лет назад - в 1902 году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"19 и 20 (февраля - ИФ) была максимальная высота снежного покрова в Москве, то есть никогда такого еще не было вообще. 20 февраля, вчера, высота (снежного покрова - ИФ) составила 64 см, а прежний рекорд составлял 61 см и наблюдался аж в 1902 году", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

"Часто можно слышать, что такой снежной зимы или таких морозов даже старики не помнят. Это действительно так, в 1902 году, о 122-летних стариках в Москве я не слышал", - пошутил он.

По его словам, "это, действительно, удивительный случай, сейчас очень много снега". "Эти рекорды начали формироваться еще в декабре. Мощнейшие снегопады были в декабре, январе, в феврале, причем они такими квантами мощными выпадают: подходит циклон, мощный снегопад, и затем - период спокойной погоды", - сказал ученый.

Вильфанд обратил внимание, что погода зимой из-за своей неоднородности характерна не только высотой снежного покрова, но и "водностью" снега в связи с его плотностью.

"Поскольку зима была очень неоднородная, в первой половине декабря была аномально холодная погода, а во второй половине декабря - почти вся оттепельная, в январе тоже была преимущественно очень морозная погода, но были и частые оттепели. Сейчас мы видим, что тоже такая ситуация. Поэтому снег накапливается, уплотняется, поэтому не только высота, но и водность снега", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

"Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала", - добавил Вильфанд.