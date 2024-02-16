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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Суд в Москве приговорил к четырем годам условно экс-главбуха МХАТа

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил четыре года лишения свободы условно бывшему главному бухгалтеру МХАТ имени Горького Галине Гетьман по уголовному делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Назначенное наказание определено считать условно с испытательным сроком в течение четырех лет", - заявили в пресс-службе в пятницу.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего - МХАТ им. Горького - о возмещении материального ущерба к осужденной на сумму в 21 396 424 руб.

Следствием, согласно данным суда, Гетьман вменялось мошенничество и кража в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как сообщалось, претензии к Гетьман возникли после назначения на должность гендиректора театра Владимира Кехмана.

Как рассказал сам Кехман агентству в январе 2022 года, в ходе инвентаризации в сейфе главбуха не были обнаружены деньги, в связи с чем он уволил Гетьман и обратился в правоохранительные органы.

Газета "Коммерсантъ" отмечала, что Гетьман признала вину и стала сотрудничать со следствием.

МХАТ имени Горького Москва Владимир Кехман Галина Гетьман
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