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Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман обратился в полицию после обнаружения в ходе инвентаризации пропажи из театра 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

"По моему обращению было возбуждено дело о хищении. Мы начали инвентаризацию в театре, в сейфе главного бухгалтера не были обнаружены деньги. После я ее уволил", - сказал Кехман "Интерфаксу".

Он утончил, что инвентаризация в театре продолжается. "Я думаю, что в рамках нее будет обнаружено много интересного", - сказал Кехман.

По данным газеты "Коммерсантъ", главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Сумма ущерба составила 4 млн рублей. По данным издания, главный бухгалтер театра Галина Гетьман признала свою вину и стала сотрудничать со следствием.

27 октября 2021 года Минкультуры РФ сообщило, что новым директором МХАТ им. Горького назначен Кехман. Он сменил на этом посту Эдуарда Боякова.

МХАТ имени Горького Москва Владимир Кехман

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