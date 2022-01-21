Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман обратился в полицию после обнаружения в ходе инвентаризации пропажи из театра 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

"По моему обращению было возбуждено дело о хищении. Мы начали инвентаризацию в театре, в сейфе главного бухгалтера не были обнаружены деньги. После я ее уволил", - сказал Кехман "Интерфаксу".

Он утончил, что инвентаризация в театре продолжается. "Я думаю, что в рамках нее будет обнаружено много интересного", - сказал Кехман.

По данным газеты "Коммерсантъ", главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Сумма ущерба составила 4 млн рублей. По данным издания, главный бухгалтер театра Галина Гетьман признала свою вину и стала сотрудничать со следствием.

27 октября 2021 года Минкультуры РФ сообщило, что новым директором МХАТ им. Горького назначен Кехман. Он сменил на этом посту Эдуарда Боякова.