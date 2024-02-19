Москвичи с диабетом начнут получать бесплатные глюкометры

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие месяцы жители столицы с диагностированным диабетом будут обеспечены бесплатными новыми глюкометрами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы давно обеспечиваем москвичей с диабетом специальными тест-полосками. В 2023-м мы также начали программу по обеспечению льготных категорий горожан глюкометрами", - цитирует Ракову сайт столичной мэрии.

Забрать глюкометры можно будет уже в начале весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача.

"При согласии пациента выданный глюкометр будет автоматически передавать показатели измерений в единую медицинскую информационно-аналитическую систему", - уточняется на сайте мэра Москвы.