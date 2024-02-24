В России в 2023 году почти двукратно выросла выявляемость онкологии и диабета

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские профилактические осмотры за 2023 год помогли выявить в 1,8 раз больше больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, чем в 2022 году, и в 1,4 раза - сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нам удалось в процессе профилактических осмотров за последний год выявить в 1,8 раза больше людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, а значит подхватить и вовремя оказать медицинскую помощь", - сказала она во время Форума национальных достижений в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Голикова добавила, что благодаря осмотрам было выявлено в 1,4 раза больше больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и в 1,8 раза - страдающих сахарным диабетом.

"Совсем недавно мы с вами ввели неонатальный скрининг новорожденных. Уже сегодня видим, что из 1,2 млн детей 98% этот скрининг прошли. (...) Практически у 23 тыс. детей мы увидели, что есть риск развития заболеваний, у 712 детей выявлены заболевания", - сказала вице-премьер.

По ее данным, количество граждан, которые прошли медицинскую реабилитацию, увеличилось в два раза за последние два года.

Как отметила Голикова, "профилактическими осмотрами за последний год у нас было охвачено 64% взрослого населения, 96% детей от 0 до 17 лет и 95% - это репродуктивное здоровье детей в возрасте от 15 до 17 лет".