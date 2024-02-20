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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Павильоны киностудии имени Горького реконструируют в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Запланирована реконструкция павильонов киностудии имени Горького в Москве, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"На двух площадках киностудии им. Горького, расположенных в районах Ростокино и Левобережный, планируется провести реконструкцию старых и строительство новых корпусов", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она уточнила, что 14 строений киностудии сейчас находятся на улице Сергея Эйзенштейна. Здесь намерены реконструировать пять корпусов площадью 21,6 тыс. кв.м и построить три новых на территории в 14,7 тыс. кв. м.

"В частности, будет проведена реконструкция трансформаторной подстанции, котельной, двух павильонов и корпуса съемочных студий. В новых планируемых к строительству зданиях появятся центр реквизита, студия цифрового контента и музей", - отметила Княжевская.

На Валдайском проезде хотят демонтировать все изношенные строения киностудии и возвести шесть корпусов, соединенных между собой: административно-офисный блок, два комплекса для съемочных студий и другие вспомогательные здания. По словам Княжевской, общая площадь объектов составит 59,7 тыс. кв.м.

Москва
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