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В Москве открыли школу предпринимательства для иностранных студентов вузов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве запущен проект школы предпринимательства для иностранных студентов московских вузов "Начни свой бизнес с Москвой", сообщила директор центра делового образования и компетенций Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Анна Апухтина.

"Школа предпринимательства для иностранных студентов московских вузов - образовательный проект МТПП, направленный на формирование предпринимательских компетенций и навыков карьерного моделирования. Он призван, с одной стороны, способствовать развитию бизнес-навыков и последующему трудоустройству наиболее успешных и талантливых выпускников российских вузов из зарубежных стран, а с другой - улучшению имиджа России в мире. Работа с иностранными студентами, а впоследствии - выпускниками российских вузов должна способствовать укреплению позиций России в мире через расширение и укрепление системы "горизонтальных связей", - сообщила Апухтина.

По ее словам, МТПП предлагает предпринимательскому сообществу посмотреть на иностранных студентов как на перспективный ресурс развития международного сотрудничества в качестве амбассадоров российских компаний за рубежом.

"Обучающий модуль проекта пройдет с марта по октябрь. Он выстроен по уникальной методике, ориентированной сразу на три целевые аудитории - бизнес, студенческое сообщество и вузовские центры карьеры. В качестве спикеров и менторов выступят предприниматели-практики: те, кто в свое время открыл бизнес с нуля и сейчас могут поделиться опытом с иностранными студентами", - добавила представитель палаты.

На первом этапе через образовательный модуль пройдет не менее 68 студентов. 30 лучших получат возможность развития собственных проектов, их доработки и упаковки через акселерационные сети. Победители и призеры проекта затем будут направлены на стажировочный модуль на площадках компаний - членов МТПП.

Президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул, что рассматривает программу "Начни свой бизнес Москвой" не как разовую акцию, а как внедрение методики, которую затем МТПП сможет предлагать коллегам из других регионов России, так как она дает возможность зарубежным студентам узнавать особенности ведения предпринимательской деятельности с партнерами в нашей стране.

Как уточнили в МТПП, проект, получивший грант мэра Москвы, реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города столицы. Основными партнерами выступают Международный клуб работодателей и Центры карьеры ряда ведущих столичных университетов.

Владимир Платонов Москва МТПП Анна Апухтина
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