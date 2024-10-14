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Минобрнауки введет правила рекрутинга иностранных студентов в российские вузы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России готовит предложения по нормативному регулированию рекрутинговых компаний, которые занимаются привлечением иностранных студентов в российские вузы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

"На сегодняшний день Минобрнауки России внимательно изучает зарубежный опыт и готовит предложения в части нормативного регулирования деятельности рекрутинговых компаний. В частности, предусматривается создание системы аккредитации агентств по набору иностранных студентов для обучения в российских вузах", - сообщили в ведомстве.

"Итоговым результатом должен стать механизм, который позволит добросовестным агентствам усилить свою работу в целях достижения заявленной национальной цели", - добавили в пресс-службе.

В Минобрнауки напомнили об указе президента Владимира Путина, по которому в ближайшие шесть лет предстоит увеличить количество иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек. "Одним из инструментов дополнительного привлечения абитуриентов из других стран, планирующих получать в России образование на коммерческой основе, является деятельность рекрутинговых компаний. Это широко распространенная и зарекомендовавшая себя практика", - пояснили в министерстве.

Там подчеркнули, что рынок рекрутинговых компаний, как и любой другой рынок, нуждается в определенном государственном контроле, "позволяющем ограничивать деятельность недобросовестных агентов".

Ранее "Известия" сообщили, что в России может появиться единый реестр агентств, которые рекламируют российское образование и привлекают иностранных студентов в российские вузы. По сведениям издания, подобная идея обсуждается в Россотрудничестве и Минобрнауки. Инициатива возникла на фоне ряда уголовных дел против таких фирм, которые выдают самостоятельно поступивших студентов за своих клиентов и берут деньги с вузов.

Минобрнауки Владимир Путин Россотрудничество
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