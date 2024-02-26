Сильная гололедица и перепады температур ожидаются в Москве на неделе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Жителей Москвы и Подмосковья на протяжении всей недели ожидает сильная гололедица; температуры будут меняться днем и ночью с положительных на отрицательные, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Главная сейчас проблема для москвичей, для жителей Подмосковья – это гололедица. Сегодня ночью были осадки, они были в виде и мокрого снега, и ледяного дождя, поэтому ледяной дождь создал сильную гололедицу. Вчера температура была выше ноля днем, а вечером, ночью температура отрицательная, все, что вчера было в виде лужиц, подмерзло, поэтому сильная гололедица", - сказал Вильфанд и посоветовал жителям Москвы и Подмосковья быть аккуратными на тротуарах, придомовых территориях и во дворах.

По его словам, в течение всей недели ночные температуры будут отрицательными, а днем максимальные температуры положительные. "Днем снег будет подтаивать, будет жидкая фаза на подстилающей поверхности, а ночью при отрицательной температуре будет подмерзать этот талый снег. Эта ситуация сохранится в течение всей недели", - отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что осадков будет очень мало. До среды осадков не ожидается, а в четверг, пятницу прогнозируются местами небольшие осадки. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега.

В ночь на вторник и среду температура в Москве будет от минус 3 до 6, а по области даже до минус 9 градусов. Дневные температуры во вторник: ноль - плюс 2 градуса. Со среды в течение всех дней недели до воскресенья: плюс 1 - плюс 3. В ночь на четверг температура: минус 3 - минус 4. С пятницы и до конца недели – от одного до пяти градусов ниже ноля, а дневные температуры: от ноля до плюс 5 градусов.

"На этой неделе, поскольку антициклоническая циркуляция будет определять режим погоды, облаков будет не очень много. Переменная облачность или облачная погода с частыми прояснениями. Это означает, что ночью будет выхолаживание при тонком слое облаков или при прояснениях, именно поэтому ночью отрицательная температура. А днем солнечные лучи все-таки уже насыщены энергией, пусть и небольшой. Они будут влиять на формирование теплового баланса днем", - пояснил Вильфанд.

Кроме того, по его словам, будет происходить уменьшение высоты снежного покрова, однако "беспокоиться москвичам совершенно не нужно, потому что высота сугробов в Москве рекордная". В течение последних трех дней - в пятницу, субботу, воскресенье - наблюдалась рекордная высота снега, она была 62-64 см. Рекордное прежнее значение было в 1902 году.