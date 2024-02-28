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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Гололедица ожидается в Москве вечером в среду

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют гололедицу вечером в среду в Москве в связи с понижением температуры ниже нуля, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

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"По прогнозам синоптиков, сегодня после 19:00 ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы",- говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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