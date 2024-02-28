В центре Москвы с 5 утра в четверг перекроют ряд улиц

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы в четверг с 5 утра и до окончания мероприятия будут перекрыты для транспорта несколько улиц, преимущественно в Китай-городе, предупредил столичный Дептранс и порекомендовал пользоваться общественным транспортом для поездок в центр.

Так, будет перекрыта Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Ильинка - от Новой площади до Красной площади, а также улица Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной.

Кроме того, будет перекрыто движение на площади Васильевский Спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка, а также в проезде от Ильинки до Варварки.

"Также с 00:01 до окончания мероприятия на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет временно запрещена парковка", - предупредил Дептранс.