Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля, сообщает сайт Кремля.

В начале февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию о том, что Путин может выступить с посланием в период с 23 февраля по 8 марта, сказал, что не исключает такой возможности.

13 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что ждет оглашения послания в конце февраля.

Содержание послания традиционно держится в секрете до момента оглашения. Сам Путин ранее говорил, что в преддверии его оглашения могут быть сформулированы и согласованы новые меры поддержки российских семей.

Президент ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию, в котором подводит итоги и ставит стратегические ориентиры на будущее. Кроме членов Госдумы и Совета Федерации, на него, как правило, приглашаются руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, крупнейших СМИ, госкомпаний.

В 2022 году, когда началась специальная военная операция на Украине, в оглашениях посланий был перерыв. Тогда сам президент объяснил его динамично развивавшейся обстановкой, которая не давала в конкретный момент времени зафиксировать результаты и планы на будущее.

В предвыборном 2018 году Путин значительную часть времени послания уделил рассказу о перспективных видах вооружения, появившихся в России. Именно тогда мир узнал о новейших комплексах "Авангард", "Сармат", "Кинжал" и других.

Тогда же Песков заявлял, что послание станет основой предвыборной кампании Путина. А в ЦИК отметили, что его оглашение в преддверии выборов не является нарушением предвыборного законодательства. Как пояснил тогда "Интерфаксу" замглавы ЦИК Николай Булаев, послание - это не агитация, "это анализ работы президента".

В последние годы Путин выступал с посланием к Федеральному Собранию в Манеже, но в 2019 году оглашал его в "Гостином дворе".