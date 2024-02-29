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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Москве отреставрируют памятники Марксу и Маяковскому

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют четыре объекта культурного наследия - памятники Маяковскому, Карлу Марксу, Николаю Бауману и скульптурную композицию "Булыжник - оружие пролетариата", сообщил через пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города заммэра столицы Владимир Ефимов.

В частности, речь идет по памятнике Марксу на Театральной площади, Бауману - на Елоховской площади и скульптуру "Булыжник - оружие пролетариата" в Парке Декабрьского восстания на улице 1905 года. Памятник Маяковскому на Триумфальной площади Ефимов при этом назвал одной из визитной карточек города.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проведут в течение 600 дней после подписания контракта.

Владимир Ефимов Москва
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