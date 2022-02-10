В Москве отреставрируют два памятника Достоевскому

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году проведут комплексную реставрацию двух памятников Федору Достоевскому, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Один из них - это бюст писателю, установленный в 2007 году во дворе школы № 1148 в Юго-Восточном административном округе. Второй - бронзовый памятник работы скульптора Александра Рукавишникова у Российской государственной библиотеки, он был установлен в 1997 году.

"Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

По планам, поверхности монументов очистят от загрязнений, устранят трещины, сколы и другие дефекты, обработают специальными защитными составами.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве в 1821 году в семье врача московской Мариинской больницы для бедных.