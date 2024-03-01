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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Начальником главного управления МЧС по Москве назначен Вадим Уваркин

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Генерал-майор внутренней службы и бывший глава ГУ МЧС РФ по Брянской области Вадим Уваркин стал новым начальником Главного управления МЧС России по Москве, сообщила пресс-служба столичного главка в пятницу.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Вадим Уваркин назначен начальником Главного управления МЧС РФ по городу Москве. (...) До этого генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин возглавлял ГУ МЧС РФ по Брянской области", - сообщается в телеграм-канале ведомства в пятницу.

За время службы Уваркин награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени, медалями МЧС РФ "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС" и другими наградами, добавили МЧС.

До назначения Уваркина временно исполняющим обязанности начальника московского главка МЧС был Юрий Ткаченко.

МЧС РФ Москва Вадим Уваркин
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