Начальник главка столичного МЧС пострадал при пожаре в московском бизнес-центре

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Два сотрудника МЧС пострадали при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Среди пострадавших - начальник Главного управления МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка ведомства полковник внутренней службы Максим Серегин, говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Здание бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" загорелось утром в пятницу на западе Москвы. Пожару был присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. По последним данным, в настоящий момент спасены более 120 человек. К тушению пожара была привлечена авиация.

Позднее в пятницу МЧС РФ сообщило о ликвидации возгорания. "В 12:32 полная ликвидация пожара", - объявили в пресс-службе ведомства.

"Сетунь плаза" представляет собой 10-этажное здание, спроектированное на основе "открытого пространства". Общая площадь объекта составляет более 70 тыс. кв. м. Бизнес-центр расположен рядом со станцией метро Молодежная на улице Горбунова, 2 стр.3.