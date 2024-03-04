Федеральный бюджет за счет БКЛ получил более 1 трлн руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет получил свыше 1 трлн рублей за счет Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро с момента начала его строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр уточнил, что такая сумма получена "с момента начала строительства" БКЛ.

Собянин сообщил, что в настоящее время на БКЛ перевозят в сутки 1 млн 300 тыс. человек; по Московскому скоростному диаметру (МСД) ежедневно проезжают 400 тыс. автомобилей.

Он также отметил, что результаты 2023 года "одни из самых лучших за современную историю", отмечается рост по всем показателям. Так, рост производственных показателей, таких как фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, составил от 25% до 40%. Также продолжается рост инвестиций в строительство.

"Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, рост от 25% до 40%", - подчеркнул Собянин.