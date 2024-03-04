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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Около 400 тыс. рабочих мест появится в Москве до 2030г. в результате запуска БКЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - После запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве появилось более 250 тыс. рабочих мест, к 2030 году их число достигнет почти 400 тыс., сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Запуск Большой кольцевой линии метро значительно стимулировал рост деловой активности в столице: вокруг новых станций возводится жилая и коммерческая недвижимость, где могут трудоустроиться москвичи. В результате в городе появилось свыше 250 тыс. рабочих мест, а до 2030-го их число достигнет почти 400 тыс.", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он также отметил, что в 2024 году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выходит на окупаемость: налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры.

В департаменте экономической политики и развития Москвы в свою очередь сообщили, что в районах рядом со станциями БКЛ объемы строительства существенно выросли. Например, предполагается, что в зоне притяжения станций "Аминьевская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Электрозаводская" среднегодовой ввод в эксплуатацию недвижимости в течение пяти лет после их открытия составит 881,4 тыс. кв. м, это в три раза выше среднегодового показателя за пять лет до этого.

Кроме того, растет деловая активность: за последние три года рядом со станциями БКЛ количество торговых операций малого и среднего бизнеса увеличилось примерно втрое, а их суммарная выручка - в четыре раза, говорится в сообщении.

БКЛ Москва
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