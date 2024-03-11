Москвичам пообещали апрельскую погоду с температурой до плюс 10 в выходные

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 10 градусов прогнозируется в Москве к выходным, но впереди еще будет понижение температуры до минусовых значений. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весна пришла, но еще не окончательно. Завтра небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что воздух будет поступать с запада, а ночью даже с юго-запада, поэтому ночные температуры будут в диапазоне от минус 8 до минус 3 градусов. А днем уже температура до плюс 3 - плюс 5. В среду и четверг достаточно однородная погодная ситуация – днем плюс 3 - плюс 5, ночью от минус 11 до минус 6", - сказал Вильфанд.

Очередное повышение температуры произойдет в пятницу, когда воздушные массы будут поступать в Москву с юга. Днем прогнозируется от плюс 3 до плюс 7 градусов, ночью около минус 5 градусов. Также понизится давление, поэтому будет облачно.

В предстоящие выходные температура ночью будет около ноля. Днем в субботу – от плюс 5 до плюс 8 градусов, а в воскресенье – до плюс 10. Такая температура будет на 4 градуса выше нормы и будет соответствовать апрельским значениям, уточнил Вильфанд.

В целом, говоря о погоде, Вильфанд отметил, что такие перепады температуры типичны для марта: "Будет еще впереди и понижение температуры до минус 8 - минус 10, никаких сомнений нет. Но будут температуры и плюс 10 и выше. Это совершенно нормальная ситуация".