Горнолыжный сезон на юге России продлится дольше обычного

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Горнолыжный сезон в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продлится дольше обычного - до конца первой декады апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Обычно в конце марта (заканчивается горнолыжный сезон). Но в этом году снега очень много выпало зимой, поэтому горнолыжный сезон еще продлится и в первой декаде апреля, до конца первой декады. Даже в Сочи", - сказал Вильфанд.

Он также предупредил, что 20 и 21 марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет лавиноопасно.

По прогнозам, на севере Урала, Сибири и северо-востоке европейской части России температура будет на 12-15 градусов ниже нормы . "По-настоящему холодная погода будет на северо-востоке европейской части России, а именно в Ненецком автономном округе и в республике Коми. Тут с 20 по 23 марта температура на 6-9 градусов ниже нормы и морозы до 22-26 градусов", - сказал эксперт.

Сильное понижение температуры прогнозируется и на севере Урала, где она будет на 8-12 градусов ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе будут морозы до минус 29-33 градусов, а в Ханты-Мансийском автономном округе - до минус 22-30 градусов. "В конце марта редко такое бывает в этих регионах", - добавил он.

Кроме того, холодная погода прогнозируется на севере Сибири - на севере Красноярского края температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, до минус 36 градусов.

Резкое понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. Так, в Омской и Томской областях температура со среды понизится на 8-15 градусов, минимальные значения будут от минус 32 до минус 24 градусов. В остальных регионах юга Западной Сибири тоже ожидается понижение температуры на 6-9 градусов, минимальные значения будут от минус 20 до минус 15.

"Настоящее вторжение холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана", - отметил Вильфанд.

Похолодание также прогнозируется в Бурятии, где температура будет ниже нормы на 6-8 градусов, а минимальные значения будут доходить до минус 23-27, в Забайкалье, где температура будет на 5 градусов ниже нормы (до минус 25 - минус 27), и на северо-западе Якутии, где температура также будет на 6-7 градусов ниже нормы (до минус 36). Но в этих районах понижение температуры ожидается 22-24 марта.