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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

В выходные изменится расписание поездов на Ленинградском направлении

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные изменится расписание поездов на Ленинградском направлении МЖД из-за ремонта инфраструктуры на участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала, сообщил Департамент транспорта Москвы.

"В ближайшие выходные будет изменено расписание на Ленинградском направлении: с 10 до 13 поезда не будут ходить на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. Эти изменения продлятся и дальше по выходным дням. В это время коллеги из РЖД будут модернизировать инфраструктуру на участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала. Также будут вестись работы и по другим городским объектам", - предупредило ведомство.

Бесплатные компенсационные маршруты будут работать на период с 10 до 13 часов 16-17 марта, в остальные выходные - с 13:30 до 15:30.

Маршруты будут запущены от Зеленограда, Фирсановской, Сходни, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химок. Также будут доступны автобусы 283 до станции метро "Речной вокзал" и 283к до станции метро "Ховрино". Эти маршруты тоже бесплатные.

От остальных станций ходит наземный городской пассажирский транспорт Москвы.

Зеленоград МЖД Ховрино Москва Ленинградское направление Дептранс
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