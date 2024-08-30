Расписание поездов на МЦД-4 изменится в выходные из-за ремонта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - С 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья изменится расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщил Департамент транспорта Москвы.

Во время "окон" будет проводиться ремонт инфраструктуры между станциями Солнечная, Очаково и Поклонная. Для этого будет закрыт 1 путь на участке между Поклонной и Солнечной, поезда МЦД будут следовать по пути в центр.

На Калужском направлении часть поездов МЦД отменена, у части изменен набор остановок. Интервалы движения поездов увеличены до 30 минут. На станциях Мещерская и Матвеевская до 1,5 часов. Движение поездов до Киевского вокзала сохранено в полном объеме. Часть поездов следует укороченными маршрутами до Солнечной и Переделкино и обратно.

На центральном участке от Минской до Площади трех вокзалов: часть поездов отменена, интервалы движения увеличены до 50 минут.

На Нижегородском направлении: часть поездов отменена, интервалы движения увеличены до 20 минут. Часть поездов следует укороченными маршрутами до Площади трех вокзалов и Минской и обратно.