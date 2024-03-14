Вильфанд опроверг сообщения СМИ о приходе в Москву метеорологической весны

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Москвичам еще стоит ждать ночных заморозков, несмотря на повышение температуры в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Комментируя сообщения СМИ о том, что в Москве началась метеорологическая весна, Вильфанд отметил, что такого понятия не существует. "Самого понятия "метеорологическая весна" не существует. Студентов этому не учат, это такая самодеятельность. Потому что весна определяется целым рядом факторов (...) для каждого региона в нашей стране есть свое представление, когда зима наступает, когда осень, весна", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что неправильно считать критерием начала весны устойчивый переход температуры через ноль.

Говоря о погоде в ближайшие дни, Вильфанд сообщил что в Москве "наступает период теплой погоды". Так, с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса. В ближайшие сутки в Москве ночью будет -8...- 6 градусов, по области до -10, а днем +6...+8, местами до +9.

В субботу и воскресенье ночные температуры повысятся, так как воздушные массы в столичный регион будут перемещаться с юга. По-прежнему будет малооблачная погода, ночью -5...-1, а днем +6...+8.

"Начиная с понедельника, ситуация меняется. Москва будет находиться не периферии циклона и поэтому будет гораздо меньше суточный ход температуры. Ночные температуры будут около ноля:0...+1, днем -+4...+5 градусов. Но все равно температура будет выше нормы на 3 градуса", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.