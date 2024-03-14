Снег в Москве пролежит до конца первой декады апреля

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Снег в Москве сойдет не раньше конца первой декады – начала второй декады апреля, сейчас высота снежного покрова доходит до 50 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Плотность снега (в этом году в Москве) на 80% больше, чем по норме. Это очень важная характеристика. Если снег рыхлый, свежий, то он очень быстро тает, а тут он плотный за счет того, что были сильные снегопады и было очень много оттепелей. Снег не таял, а утрамбовывался. Поэтому, эта высота - это не просто высота такого свеженького снега, а это такой крепкий наст. Поэтому, таять он будет долго. И поэтому и прогнозируется, что сойдет он не раньше конца первой декады апреля – в начале второй", - сказал Вильфанд.

При этом в лесах снег может пролежать до середины апреля.

Говоря о высоте снежного покрова в столице, Вильфанд сообщил, что на реперной станции ВДНХ она в 1,5 раза выше нормы, а на станциях в Тушино и МГУ составляет 55-56 см.

Сейчас, несмотря на солнечную погоду, уменьшение снежного покрова произошло примерно на 1 см. Уменьшение происходит в виде сублимации – когда снег из твёрдого состояния сразу переходит в пар без жидкого состояния, поэтому на улицах очень мало луж.

"В начале следующей недели, хотя существенных осадков не ожидается, все-таки небольшой дождик пройдет и будет постепенное уменьшение снега (...) Но пока нет еще процесса, когда снег начинает бурно таять", - добавил он.

Также Вильфанд сообщил, что благодаря тому, что в этом году почва талая, а средняя глубина промерзания составляет от 1 до 5 см, "снег, когда будет таять, он будет впитываться в почву, инфильтрация хорошая".